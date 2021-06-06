徐姓婦人在連鎖早餐店擔任店員，去年利用為客人結帳機會，2度拿走收銀機內現金共1000元，老闆事後發現現金短少，發現是徐婦中飽私囊，報警提告，台北地院審理時，徐婦認罪並賠償老闆3000元，法官依業務侵占罪判徐婦6月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，徐婦自去年6、7月起，在北市信義區的美而美早餐店擔任店員，負責煮茶及向客人收款結帳。但她卻在去年9月2日、3日於早餐店內2度拿取店內收銀機內現金各500元，合計侵占1000元。事後老闆發覺營業額短少，調閱店內監視器畫面發現是徐婦所為，報警提告。

台北地院認為，徐婦利用收款結帳機會，侵占款項，未尊重他人財產權，行為可議，但考量她坦承犯行，並賠償老闆3000元達成和解，尚有悔意，依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

徐婦犯罪金額僅1000元，事後賠老闆3000元，還被判刑6月，她的賠償款項加上罰金金額，超過犯罪所得183倍，得不償失。

(中時 )