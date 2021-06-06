清水區確診家庭的大女兒在臉書社群po文說明染疫事件。（摘自臉書社群〈清水小鎮〉／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區1家四口染疫案引起當地居民擔憂，該確診家庭大女兒6日在社群臉書po千字文表示，很抱歉這件事造成清水居民恐慌，媽媽是因幫助他人而染疫，目前家人皆聽從醫院安排隔離養病。

台中市疫情指揮中心4日表示，案10467與10468為清水區母女，案10467清水區51歲女性，為案10468的媽媽，於雲林某工廠工作，經常拜訪大城鄉台西村鄰長（雲林5月31日確診個案），近期拜訪時發現鄰長有咳嗽症狀，個案於5月29日出現症狀，31日下午辦理離職搭公司交通車返回台中，6月1日曾至清水第一公有零售市場購物，2日與女兒均因身體不適，一同前往醫院採檢後確診。

案10468為清水區19歲女性，案10467的女兒，5月1、2日曾參加統測，平時多在家準備書審，三餐由姐姐準備，29日出現症狀，6月3日至醫院採檢後確診。

台中市疫情指揮中心5日指出，案10866則為清水區22歲女性，就讀北部某大學，為案10653、10467的女兒，5月16日學校停課後搭乘507次莒光號返家，19日出現症狀至診所就醫，25日至外婆家用餐，31日至全聯(清水鰲峰店)購物，6月1日至清水第一公有零售市場購物，當日得知學校有人確診，6月3日因母親、妹妹陸續出現症狀，三人一同就醫快篩，個案快篩陰性，後續匡列為接觸者並安排採檢，經PCR檢驗確診。

(中時 )