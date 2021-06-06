彌四郎圓環中間老榕樹，也因滿是積水，被趣稱是「許願池」。（曹婷婷攝）

56年大旱，大地好長一段時日苦無雨水澆灌而乾枯，隨著梅雨鋒面報到，為乾渴已久的台南帶來一波不遜於颱風的雨量，也意外讓山上花園水道博物館神祕景點悄悄現身。位於花園區內滯洪池，前陣子受乾旱影響下，已成一片雜草叢生的凹地，因豪雨挹注，重現水景風光，吸引各種鳥類棲息覓食，生態盎然。

擁有廣闊戶外空間的山上花園水道博物館，坐擁大量植披、樹叢，今年卻因為乾旱，出現灌溉水捉襟見肘的窘境，許多植物在耐不住乾旱的情況下，大量落葉。

文化局指出，原本是日治時期宮之森高爾夫球場所在地的花園區，除地勢平坦還擁有滯洪池，由於相對低漥，在雨季積水後，為避免造成危險，還特別豎立警告標誌；但因園區土質屬於砂、礫石、黏土組成的堆積層，排水效果相當好，因此只有在豪大雨過後片刻，才看得到滯洪池，其他時候看起來就只是一片凹地，前陣子缺水還曾被民眾質疑「池子內沒有水，為何還要設置『水深危險』告示？」此次大雨過後，終於重現水池樣貌。

館方表示，水道博物館風景晴雨有很大的不同，一般遊客大部分只會看到晴天的樣子，但雨天時，會有空山新雨氛圍，植物更有靈氣，更有趣的是，園區內池子生機一片，就連彌四郎圓環中間老榕樹，也因滿是積水，被趣稱是「許願池」，成為特殊雨中風光。

(中時 )