警方目前已採獲相關重要跡證，並針對現場遺留的寶特瓶及菸蒂採集DNA送驗比對。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情期間，適逢花蓮壽豐鄉西瓜出貨採收期，瓜農辛苦半年就靠此次的收成，沒想到近日卻有宵小趁警方支援防疫工作，一夜之間竊走瓜農近500顆已被訂購且將出貨的西瓜，粗估至少損失21萬，瓜農欲哭無淚，盼警方能趕緊逮人找回西瓜。

林姓瓜農的西瓜田位於東華大橋下，顆顆碩大飽滿的西瓜原先應在瓜田裡，沒想到一夜過去，西瓜直接消失，僅留下10顆竊賊來不及帶走的西瓜。他估計，竊賊偷走近500顆西瓜，且依照時間推算，嫌犯不止1位，使用的車輛應為大貨車。

林姓瓜農說，自己的瓜田先前因遭竊後，加強防竊在瓜田邊都裝置了鐵絲網，沒想到竊賊竟直接破壞鐵絲網。若以目前批發價每台斤14元的產地賣價估算，一顆西瓜平均約30台斤，每顆最少420元，粗估目前損失應有21萬元以上。

由於西瓜屬花蓮重要季節性的高經濟作物，每年5、6月份是盛產採收時期，繼玉里及鳳林鎮的西瓜田完成採收後，壽豐鄉的「果艷西瓜」正進入最後採收階段，沒想到碰到疫情嚴峻之際，如今瓜農心血又遭人偷竊，簡直雪上加霜，令人不捨。

警方目前已採獲重要跡證，鷹眼小組也調閱案發現場周邊各路口共13處監視器，積極過濾進出人車，掌握關事證、可疑車輛及特定對象，並針對現場遺留的寶特瓶及菸蒂採集DNA送驗比對，同時也前往西瓜行口及水果商行宣導，若收受來路不明的瓜果可能觸犯贓物罪，有任何可疑情事也請立即通報。

(中時 )