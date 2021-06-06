京元、超豐兩家電子廠群聚感染嚴重，智邦竹南廠也傳出確診病例，今日指揮中心宣布苗栗大增75例確診個案，超過台北市64例，僅次於新北市。指揮中心指出，截至6月5日，第1家電子公司共計182案確診 ，分別為24名本國籍、158名外國籍，已匡列接觸者399名；第2家電子公司共計12案確診，均為外國籍；第3家電子公司共計12案確診，2名本國籍、10名外國籍。相關疫調持續進行中。

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，針對苗栗縣電子公司廠房發生COVID-19群聚事件，指揮中心已即刻設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。

同時，針對京元實施五大措施控制群聚感染，另兩家電子廠超豐、智邦則實施部分措施：第一，所有外籍移工停止上班，居家隔離，薪資照付。第二、高風險區移工安排入住集中檢疫所；中低風險區就地居家隔離，並進行健康監控。第三、本國籍員工確診者立即進行疫調，匡列接觸者，依規定進行隔離。其餘員工，加強健康監控。第四、所有確診者皆已完成就醫安置。第五、經工業局、防疫醫師及廠方進行會勘，依防疫計畫有條件降載復工。

(中時新聞網)