中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因為疫苗陸續來台，預計下周就會配發7萬多劑莫得納疫苗給第一類對象施打，因為第一類尚有3成左右人員未施打，也就是7萬多人。

至於大家關心日本捐贈的124萬劑疫苗，相對數目比較大，因此有先設定相關的目標族群施打，當然還是會優先鎖定在會直接接觸病毒或是相關在防疫的第1、2、3類人員；至於長照機構其照顧者、75歲以上長者以及洗腎病人，因為有相對重症以及群聚高風險，因此也會列在優先施打對象中。

其他施打族群也包含「關鍵設施及產業國防必要人員」，因為社會還是要維持基本運作，會提供一部份疫苗給上述相關人員，讓社會維持運作。

另外，少部分大學指考工作人員，大概有3000人，因為大學指考是非常重要的升學管道，還是要維持安全性，希望日本捐贈的疫苗可以在6月11日檢驗完成，都合格就會進行封緘和配發作業，目標6月15日開放施打。

陳時中強調，既然是目標接種群就沒有所謂先後問題，這些到時候會一起開放施打，預估量能100多萬劑可以一起來開放，假如每次都按照順序排，恐怕施打速度會變太慢，假設目標施打群施打的效率越高，第二批配發的也比較多，重災熱區或中高風險區也會增加配發比例。

接下來重要的是觀察配發下去後的目標族群施打效率，若目標族群施打效率較高，配送額度就會比較多，也會考量較嚴峻疫區增加配送比例。

離島部分會考慮配送比較高的比例，因為有可能碰上交通與颱風的問題，再來離島區域的醫療量能跟本島有落差，醫療資源要互相支援相對可能性較低。

這些基本原則大致已經擬定，計畫在禮拜二我們會送交ACIP委員會做討論定案，看還有哪些可以思考更完全的，會請教專家給我們些建議。

(中時 )