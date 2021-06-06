魏如萱（娃娃）今午突在IG發文「我現在非常生氣，非常錯愕！有1個外送員，在我家門口大便，而且是拉肚子」！她無奈表示自己雖平時發文滿幽默，「但是我現在真的笑不出來」；據了解，魏如萱今點餐外送，外送員告知送達後立刻離開，魏如萱的老公隆宸翰下樓取餐時，竟發現有不明人士在家門口便溺，魏如萱和老公事後戴著口罩、護目鏡及手套硬著頭皮清理，令人傻眼；娃娃事後向外送平台反應，目前尚未收到回應。

由於此事太過荒謬，引來大批網友留言，圈內好友林予晞表示：「老天，娃真的是吸引奇人軼事的體質！請務必保持心情愉快、萬事平安（有點傻眼而詞窮）。」J.Sheon表示「他怎麼這樣」；也有網友猜測可能是疫情期間，便利商店廁所都不開放，加上近期外送量暴增，外送員應該真的非常緊急，實在忍不住。但不少人認為即便如此，事後也應該清理，將排泄物留下讓住戶清理非常不負責任。

(中時 )