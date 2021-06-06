台中30多歲的廖姓女子日前等紅燈時，發現路邊車輛疑有貓咪受困，她買來罐頭嘗試引誘貓咪卻未能成功，便攔下正巧騎車經過的員警一起展開救援，員警見小貓咪不為所動，靈機一動用手機撥放貓咪叫聲，讓好奇心爆棚的小貓從車輪鑽出，成功脫困。

台中市警第三分局指出，立德派出所巡佐陳俊清日前18時許行經東區建成路與振興路口時，見路旁有民眾向其招手示意，經了解後，得知30多歲的廖姓女子稍早在路口停等紅燈時，聽到旁邊傳來微弱的貓叫聲，左顧右盼找了好久，才發現聲音是從路旁停放車輛的引擎蓋內傳出的。

廖姓女子擔心車主若未發現貓咪受困引擎室，發動車輛時可能會受傷，馬上到附近店家購買貓罐頭，嘗試引誘貓咪現身，可能罐頭不合口味，喵星人卻不為所動，剛好看到員警騎車經過，便將他攔下加入搶救喵星人大作戰。

陳姓巡佐打開引擎蓋一瞧，果然有隻小小虎斑貓待在引擎室的縫隙中，然因縫隙過小無法徒手抓住小貓，這時巡佐靈機一動，拿出手機搜尋「貓叫聲」的影片並嘗試撥放，小貓咪聽見其他貓咪的聲音，好奇地從車輪旁現身，廖女眼明手快趕緊抓住小貓，開心地表示，要把小貓帶去動物醫院檢查後正式收編，讓這場搶救喵星人大作戰畫下完美的句點。

警方提醒，有些動物為了安全感喜歡在狹窄或隱蔽的角落棲息，路邊暫停的車底及引擎蓋等都是常發現小動物躲藏的地方，民眾開車前可以養成看看車底或拍打引擎蓋等習慣，多一份注意或許就能拯救一個小生命。

(中時 )