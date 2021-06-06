全國三級警戒、各院校也停課延長至6月14日，但疫情發展至今，仍未見趨緩，不少專家、學者認為現有三級警戒，強度已不足，外界關心三級警戒是否再次延長，中央流行疫情指揮中心陳時中回應，整體來說警戒時間、措施，下禮拜統一由行政院說明。

有鑑於台灣疫情遲遲未見趨緩，今早傳出三級警戒將再延長兩個禮拜，延至6月28日，對此，陳時中今日在記者會上回應，整體來說，警戒時間、措施及是否要延長停課，都會與行政院各部會商量、報告，因此確切消息將會由行政院下禮拜統一宣布、說明。

以台灣目前疫情發展狀況，不少專家、學者及醫師皆認為，單單只靠三級警戒不封城，希望能一直撐住讓感染者人數不要瞬間大增，恐已控制不住，不過，陳時中於昨（5）日的記者會上曾表示，疫情警戒會視疫情發展和專家小組討論，但目前並無升級計畫及建議。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )