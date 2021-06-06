違章資源回收廠變本加厲愈堆愈多，連墓地都敢佔用。（市議員吳敏濟服務處提供）

違章資源回收廠佔用民間社團城隍會據點。（陳淑娥攝）

台中市大甲區文曲路一違章資源回收廠佔用道路，無視警方及環保稽查罰鍰、斷水斷電等處置，近日更變本加厲愈堆愈多，連墓地都敢佔用，市議員吳敏濟6日怒批欺負到死人頭上了，政府仍束手無策，要求司法介入以維護社會正義。大甲分局表示，已成立專責小組並與環保局稽查大隊共同針對該處進行人員及相關違法事實之蒐證，依法處理。

市議員吳敏濟表示，該違章回收廠任意在慢車道堆放回收品已長達數月之久，嚴重影響交通及附近文武國小學童上下學安全，3月底召集警分局、環保、經發等單位現場勘察，警方及環保稽查大隊隨即開單告發，要求業者自行清除，經發局工業科也以無照營業勒令停工，4月19日複查後採取斷電處分，里公用水塔也切斷供水。另，環保稽查大隊4月23日強制清除佔用道路的回收物。

吳敏濟指出，警局和環保局至今已連續開出近20張罰單，但業者態度囂張，揚言隨便開無所謂，至今仍照常營業，在社群媒體上引起一片撻伐，但業者非但沒有自我約束反而變本加厲，自行使用燃油發電機照常運作，回收物不僅佔據長約50公尺長的道路二側慢車道，更進一步擴及附近的私人墓園；民間社團城隍會據點被回收物阻擋，陣頭表演工具都拿不出來，居民要求清除反而遭到錄影蒐證威脅。

文曲里長林寶彩及武陵里長方如玉表示，業者囂張行徑已嚴重影響兩里交通及環境，甚至堆高機在馬路上作業，阻擋居民進出，勸導也不聽。

吳敏濟指出，這家違章回收廠已經成為社會安定的隱患，他批評政府的處分對不肖業者根本不具有約束力，現在都欺負到死人頭上了，影響極其惡劣，希望司法單位介入調查，伸張公權力讓違法者就範，維護社會正義及政府的尊嚴。

大甲警分局指出，自2月中旬迄今，依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款舉發計10件，並於4月份配合環保局將廢棄物清除，還路權於民，並配合經發局執行斷水斷電。為防止事後業者持續將廢棄物佔用道路之狀況，轄區分局也均已指派轄區派出所不定期加強巡邏，如有發現佔用道路情形，將持續依道路交通管理處罰條例舉發開單，嚴格執法。

另外，大甲分局已成立專責小組並與環保局稽查大隊共同針對該處進行人員及相關違法事實之蒐證，依法處理。

(中時 )