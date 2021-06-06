本土累積248死！台灣死亡率超過全球平均 張上淳點出關鍵因素

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增335例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案8例，總計343例。確診個案中新增36例死亡，且到院前死亡就有６人，國內至今累積248例死亡，這波本土疫情死亡率達到2.4%，已經高於全球平均2.16%。指揮中心專家小組召集人張上淳回應，「我們也注意到跟全球比，好像超過全球狀況」。

指揮中心表示，今日新增36例死亡個案，共計為男性22位、女性14位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月1日，確診日介於5月13日至6月5日，死亡日介於5月28日至6月3日，其中有6人到院前死亡，至少一名個案是在院內感染被其他確診者感染而導致死亡，死後才確診的人數高達13人。

國內這波本土疫情自5月11日以來，已經累積10005人確診，248人死亡，死亡率達2.4%，而目前全球平均致死率為2.16%，台灣本土疫情的死亡率已經超過全球平均。

指揮中心專家小組召集人張上淳坦言，和全球整體來比，台灣現在確實已經超過全球整體。

他表示，影響死亡率有幾個重要因素，病人有沒有潛伏慢性疾病等背景，過去很長一段時間都說國內死亡率很低，主要因為感染族群是年輕的一群，如今反過來都是以中高長者為主的確診者，比例高，其次是因為他們很多都有慢性疾病，是死亡率偏高的主要因素。

張上淳說，全球整體因素來看，各種因素都是混在一起，因此科學上無法這樣簡單比較，而疫情高峰過後，7天到2週都是死亡會比較高峰的階段，是要密切觀察部分。

此外，張上淳說，若突然大量重症病患出現，對我們醫療乘載造成相當大的壓力，所以這部分常常會聽到說，重症高風，醫療能力在一班的照顧上是夠用，可是現在照顧一個重症病人需要好幾個醫護人員進去，造成量能壓力，多少扮演了一個因素。

他指出，這波高峰期的死亡狀況，有多重因素造成，但如何和其他國家比較，還是要有相同的基礎來做比較。

指揮官陳時中表示，我們要對高齡者疫苗接種需要先施打到一個量，但還是要先等最前線打完後，就給高齡者來打，並大量儲備瑞德希韋在重症時可以得到好的醫療，並請專家多開研討會交換心得，有好的照顧。希望讓死亡數目往下降。

媒體問到，今日宣布的死亡個案很多是其他原因住院，當中有多少是因為院內感染而死亡？國內檢驗量能現在有餘裕提升，是否計劃廣篩？

陳時中表示，現在就是鼓勵各地方政府設立篩檢站，也有相關補助辦法來支持，希望能篩更多，也希望更針對性地針對熱區設立篩檢站，及早把相關可能病人找出來。

另外，莊人祥也回應，今日宣布的死亡個案中有一例研判是隔壁床確診病例傳染而死，其他死亡個案原因尚待釐清。

(中時 )