中央流行疫情指揮中心6日通報苗栗縣新增確診病例有75例，其中，外籍移工64例、本國11例。其中京元電員工有65例，包括菲籍移工55例，本國10例，另外，苗栗第3家出現群聚感染的電子廠是智邦科技，共有10例確診，其中外籍移工9例、本國1例)，目前確診個案，已收治隔離中。

苗栗縣政府表示，智邦科技竹南廠是在6月4日有1名員工確診後，隨即啟動全廠快篩，預計篩檢1500人，目前篩檢202人，陽性10人，經PCR檢測10人陽性確診，包括外籍移工9例、本國1例，相關疫調持續調查中。

(中時 )