基隆市配合教育部校園班班有冷氣政策，結合中央與市府自籌經費，投入3億多元改善學校電力設備及冷氣採購，現今再投入3922萬元，建置能源管理系統（EMS），讓學校可以即時得知各班級用電情形和太陽光電板發電狀況。

基隆市政府向爭取中央經費補助，投入約3億4000萬元，改善全市57所學校電力系統設備，預計明年達成全市國中小班班有冷氣，預計裝設3117台冷氣。

教育處長林祝里表示，學校教室裝設冷氣後，用電量增加，為有效掌握全校用電資訊避免用電超載，將於教室裝設冷氣分電表、每校設置1台「再生能源發電量測電表」與面板42吋以上的「即時資訊看板」，未來校方可以透過EMS能源管理系統，收集全校總用電、冷氣用電、再生能源太陽光電板發電、個別教室用電狀況等資訊。

林祝里說，學校也可以使用手機APP遠端控制冷氣，隨時掌握全校用電及發電情形，不僅避免用電超載，也兼顧舒適與省電，相關資訊也能揭示在「校園即時資訊看板」上，讓學生可以從環境中進行能源教育，目前已於網站上公告招標，歡迎具資格廠商踴躍投標，此外，也進行屋頂隔熱、降溫、通風等，改善校舍環境，提供孩子更舒適的學習環境。

教育處指出，學校班級加裝冷氣以每年5月、6月、9月、10月，共4個月使用為原則，時間為上午9點到下午4點，室溫28度以上即可開啟，中央正研議補助學校全年4個月的電費，以每月22天、每天6小時、每小時2.5度、每度4或5元設算，超出者則由使用者付費。

(中時 )