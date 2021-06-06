大谷翔平登板奪勝投的隔天就回歸打線，並且砲轟自國同胞菊池雄星，幫助天使在6日以12-5擊潰水手。大谷一如往常擔任第二棒，對上水手隊先發投手菊池雄星。大谷卯足力量，第一顆球就狠狠咬住轟到中外野，這是他本季第16支全壘打。菊池退場時水手還是領先的，但是牛棚失火反被天使大逆轉，天使全場狂敲15支安打，大谷有兩安。

天使大谷翔平第一球就轟出全壘打。（MLB臉書）

菊池與大谷都來自日本的花卷東高等學校，兩人皆成功打進美職大聯盟，這也是大谷對菊池轟出的第2號全壘打。第一支是在2019年，總計大谷對菊池9打數4安打，打擊率為0.444，攻擊指數1.722。

4局下菊池又挨了史塔西(Max Stassi)的陽春炮，但整體來說投得不差，第5局他因為捕手失誤多掉兩分，總計4局失4分（2自責分）。水手4局上打出大局攻下5分，前一場在關鍵時刻被大谷K掉的弗羅利(Jake Fraley)，此戰居然轟出滿貫全壘打。天使投手卡布(Alex Cobb)沒有被打退，努力撐完7局等到隊友反攻。天使在第6局開轟逆轉比分。

第8局是慘烈的一局，水手中繼投手維斯特(Will Vest)像一台發球機，天使前6位打者有5人敲安。等到水手的另一位中繼緊急熱身上場，維斯特已經被打了4分。此時輪到大谷打擊，對方不敢投好球了，大谷硬是追打壞球敲成二壘安打，帶有1分打點。換言之，天使全場的第1分和第12分（最後一分）都是大谷打出來的。

大谷16支轟暫時並列大聯盟第3與美聯第2，目前全壘打王是藍鳥的小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)，他有18轟和可怕的0.338打擊率。

(中時新聞網)