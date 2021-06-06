彰化市知名的老字號川菜、江浙菜「霖園餐館」近日無預警拉下店門，並貼上頂讓公告，讓不少老顧客震撼且惋惜，27年的歲月陪伴三代人留下美好聚餐宴客回憶，今年新冠肺炎疫情嚴峻，仍未見盡頭，有民眾憂心發生骨牌效應，不知還有多少餐廳撐不下去而關閉。
李姓網友5日晚間貼出霖園餐館外觀照，店門口柱子上貼著「頂讓」公告，貼文感嘆「從民國85年開到現在，就這樣，隨著疫情…彰化市老牌霖園餐館川江浙菜消失了！」立刻引來彰化市民踴躍留言。
「我和老公的回憶」、「年輕時去打工，當年婚宴是在這裡辦的」、「早年彰化人請客首選」、「明年吃不到年菜了怎麼辦？」「母親節才去聚餐，上月中還看他們公告實施實聯制」眾人紛紛表達惋惜和意外，更開始點名回味當年自己最喜愛的芋頭鴨、一刀肉等幾道招牌菜。
霖園餐館1994年開業，最早開設在彰化市中興路，1996年後遷往三民路現址，鄰近陽明國中，菜系以道地川菜為主，知名的招牌菜有芋頭鴨、紅燒烏參及一刀肉等，宮殿式的建築外觀在當年既復古又新潮，是老彰化人聚餐宴客辦宴席的首選。
搬遷後中興路原址業者另外再開一家專做江浙菜的「桂都餐廳」，卻早已於去年4月因疫情衝擊率先熄燈。兩家餐廳同屬桂都餐飲集團，相隔一年多均因不敵新冠疫情衝擊歇業，令許多在地人唏噓不已。
霖園餐館表示，確實因為受到新冠疫情衝擊，餐飲業全部無法內用，只能一律外帶、收入不敷成本，營收大受影響，許多員工都已放防疫假，加上租約到期，股東們討論認為餐廳經營難以為繼，忍痛決定結束營業，部分員工依法資遣，部分則轉往桂都餐飲集團其他事業，目前桂都餐飲集團在台中、彰化與員林都有石井屋日本料理，另外福泰飯店內的怡園餐廳、澄鐵板燒等。
(中時 )
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