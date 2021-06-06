美贈台75萬劑疫苗仍不夠 柯文哲：重點是要發到我們手上，不然講一大堆...

美贈台75萬劑疫苗仍不夠 柯文哲：重點是要發到我們手上，不然講一大堆...

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布新增335例本土COVID-19個案，另有8例校正回歸個案，總計343例，確診個案中新增36例死亡。台灣這波本土疫情自5月11日至今已經有10005人確診，248例人死亡。疫情持續延燒，台北市今日新增64例新確診病例，台北市長柯文哲在下午舉行防疫記者會，說明台北市疫情最新進度。

柯文哲在記者會中指出，目前台北市疫情在控制之下，以過去六周的統計資料來看，本來萬華區最為嚴重，後來越來越均勻散佈到台北市的各個行政區，目前仍是做好三級管制，撐到疫苗來為止。

柯文哲也提到目前校正回歸的問題，他指出，因為醫療量能逐漸跟上的緣故，校正回歸的數量將會開始減少，而民眾對於每日死亡人數都相當關注，但柯文哲指出，死亡數目並不是一個有效反映疫情嚴重程度的參數，更能夠及時反映疫情狀況的，應該為每日快篩陽性的總數。

對於目前端午節車票被搶購一空的狀況，柯文哲認為，現在疫情好不容易有所壓制，希望民眾下個禮拜可以盡量待在家裡，台北市疫情雖然有所控制，但民眾若有所鬆懈，隨時都有可能再次爆發。

柯文哲提到近來台北市跟進的市場人流管制，指出將依身分證尾數開放民眾分批進行採買，單號一、三、五日，雙號二、四、六日，一到五自主管理、六日強制執行，柯文哲再次強調「少去多買」，並提醒民眾出門記得帶身分證，不要造成自己以及管制人員的不便。

而針對中央宣布全民施打疫苗免費，似乎是在跟台北市日前宣布的市民免費打疫苗打對台，柯文哲指出，政治的核心是執行力，中央政策昨天到今天變來變去，台北市現在的政策是市民施打疫苗通通免費，作這個決定是因為，這樣可以簡化程序，加速民眾施打流程，減少市民負擔，柯文哲認為，現在把事情做好最重要，到這個時候還要搶功勞，這樣讓人感覺很奇怪。

柯文哲也被問到被外界批評「台北市上一批疫苗的施打率僅有46%」，針對這個問題，柯文哲指出他實在聽不懂這個數據是甚麼意思，一般來說疫苗發下來就會趕快施打完畢，絕對會在每次發新的疫苗前將它們打完，而這個施打率46%到底是甚麼意思，實在是聽不懂。

今日美國正式宣布將贈送75萬劑疫苗給台灣，有記者問到柯文哲的看法，柯表示，人家要送疫苗給我們，我們當然是說謝謝，但是實際上我們台灣的人口有2300萬人，這75萬劑的疫苗並非能夠立即解決問題。

【LIVE直播】台北增64例確診！市場實施分流 柯文哲記者會最新說明｜2021.06.06

柯文哲認為，自己也知道政治上還是有宣傳，但還是要務實，現在市面上希望能打到疫苗的人，真的都有機會可以打嗎？還有，莫德納疫苗上個月28日就進來了，至今也還沒發下來。

柯文哲強調，重點不是說要給多少，而是發到我們實際要打疫苗的人的手上才有用，不然講一大堆，重點不是多少錢，是什麼時候，把問題解決最重要。

柯文哲說，疫苗台灣總共需要3200萬劑，到現在為止陸陸續續才進來約80萬，呼籲要以最快速度進來，至於其他口水戰，他也沒興趣。

(中時新聞網)