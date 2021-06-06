【愛傳媒陳玲玲專欄】端午節快到了！買些粽子好過節！也適合疫情儲備！

濁水溪是寶島美食的隱形界線，光是粽子這一項，在台灣就分為北部粽、南部粽、客家粽和外省粽，每一種都有其獨特迷人之處！尤以南部粽和北部粽為大宗，「南煮北蒸」貼切點出二者明顯之不同！粽子做法不同，風味也迥異各有死忠擁護者！

北部粽是將糯米先炒過。再包入豬肉、香菇、蝦米、鹹蛋黃等配料於竹葉中蒸熱有點像是油飯口味。香味較重！而南部粽是以生糯米混合花生，包在月桃葉中再直接煮熟，由於料比較少，加上糯米不經油炒，所以熱量比較低！

客家粽又稱粄粽、粿粽，以粿粽為招牌的客家粽多會混合在來米與糯米製作，將原料研磨成米漿後揉成糰，再包入蘿蔔乾、豆乾、五花肉末、香菇及蝦米等餡料，吃起來會像粿一樣軟Q，最後於表面抹上油後以粽葉包覆蒸煮，整體的口感彈牙並會散發濃郁米香！

王記府城，以南部粽為招牌的王記府城，軟爛糯米、裹上花生粉與醬料的南部粽，其口感黏性十足，菜粽包著滿滿的花生，沾點花生粉，香味撲鼻！肉粽加上豬肉、香菇等豐富配料，配上一碗蘿蔔魚丸湯，很満足！

碰到從小在台南長大一位好友，在台北她都一定在這吃菜粽加花生粉，她就是愛吃南部粽！這是台南人的鄕愁！

阿欉大橋頭肉粽，飄香超過60年，是傳承兩代的台北肉粽老店，古早好味道，招牌是北部粽，是以傳統台灣油飯為基底，含有五花肉、鹹蛋黃、香菇和栗子，鹹中帶甜的好滋味，配上一碗大骨魚丸湯，就是台灣人的經典在地美食！

阿桐阿寶四神湯，在地超過30年的老店，其招牌除了鹹香北部粽——豬肉、鹹蛋黃、香菇等內餡，淋上醬油、甜辣醬和五香粉，配上一碗香醇料超多的四神湯，口感也非常清爽，中和了肉粽的油膩感，還可以在湯裡加入當歸酒，它可是讓阿桐阿寶四神湯風味絕佳的關鍵！

大樹下雪子肉粽，開業超過36年的大樹下雪子肉粽，是台北深坑地區的在地老店，剛開始，雪子是以北部粽為招牌，內餡有香菇、芋頭、筍乾、瘦肉的北部粽，其後為拓展客群，也用生米、三層肉、土豆、蛋黃做成南部肉粽，日銷一千顆是基本款，同時滿足了北部粽和南部粽的廣大客群！

蔡萬興，從1953年開業至今已將近70年，好口味從沒變過開業超過一甲子的台北蔡萬興，它的湖州肉粽和豆沙粽甚好，肉粽米非常的Q，比較偏粘糯米款，而配料上選用油脂較豐富的豬肉，使得每顆糯米都保有豬肉的油脂，不需沾醬就很美味，再搭配上鹹蛋黃，有「金沙」口感，與糯米拌在一起吃絕配！

「豆沙粽」使用的不是紅棗泥，而是有濃郁香氣的紅豆泥，帶有淡淡豬油香的豆沙餡綿密清甜，米飯部分則不使用長糯米，而使用較飽滿的圓糯米。搭配旁邊的細緻「綿糖」更有濃郁香氣。

最值得一提的是蔡萬興的粽子每一款都有非常濃郁的粽葉香！

說到湖州粽，這種長型的粽子又叫做枕綜，因為很像古人用的枕頭。中間就只有夾一條肥瘦兼有的豬肉條，美味則是靠著各家對於這條豬肉以及糯米事先的拌炒調味來取勝。

四喜肉粽，隱身在台北市信維市場二樓的四喜肉粽，是隱藏版巷弄美食，以湖州粽為招牌，獨家醬料醃製的肉塊包入糯米，讓內餡保有肉汁原味，同時加入蛋黃蒸熟，共有四種口味：蛋肉、排骨、豆沙、鮮肉，喜歡吃甜的客人可以吃八寶紫米，是台北市難得的中式家常口味。

再發號，將近150年的老字號，有百年歷史，美味經過歲月的考驗，絕對是台南美食啊，主要販售的有特級海鮮八寶肉粽、八寶肉粽及肉粽，店內貼了許多老照片，一邊吃肉粽的同時也能體會到復古的風情！

明和菜粽，遵循古法製造的手法，來到第三代，走過一甲子，仍是堅持以柴燒的方式來蒸粽子，這種古早味實在難得，用柴燒蒸出來的月桃葉粽葉香無與倫比、塞在粽子裡頭的花生、花生粉，讓人口齒留香！

傳承三代近60年的老店，只賣菜粽跟味噌湯，在地人從小吃到大，限量供應只賣早餐時段，開店1小時內就秒殺完售，賴床是吃不到，是許多老饕私藏的口袋名單！

圓環頂肉粽菜粽，開業超過一甲子的圓環頂肉粽菜粽，充滿在地人的記憶味蕾！老台南人的日餐日常就是簡單的糯米與花生灑上花生粉與香菜，再配上濃郁的味增湯！

精選高Ｑ度的西螺香糯米 粒大酥軟的北港花生 包在清香的月桃葉裡，簡單清淡！

月桃葉是採用東部生產的，而糯米是來自於西螺，花生來自北港，加上一些香菜，以及最重要的元素是純花生研磨的花生粉，淋上老闆純豆麥釀造的醬油膏，非常美味。還有股淡淡的月桃香氣，風味獨特。

圓環頂的配料真的主要都集中在一角，糯米外觀看起來帶有黃褐色，吃上一口，本身吃起來帶有一些香味，搭配醬汁則多了鹹甜還有香菜的風味，其中醬汁帶點微微稠感，吃起來鹹甜鹹甜，風味調的剛好，另外餡料主要有肥肉，吃起來口感軟透，搭配瘦肉另外還有香菇、蛋黃，增添不少風味！

沙淘宮菜粽，凌晨5點開賣3小時完售，是台南中西區的沙淘宮前，有一間沒有招牌，而且賣了近70年的菜粽攤，凌晨5點開賣，最快3個小時內，約8點就賣完了，原來業者的菜粽，除了用月桃葉當粽葉，裡頭的糯米跟花生都有特別挑選，一打開香氣濃郁口感Ｑ彈，而且老闆堅持不加花生粉，就是要讓饕客品嘗食材的原味。

打開月桃葉的粽葉，除了糯米跟花生，只有淋上醬油膏，香油跟香菜，有別於一般淋上花生粉的吃法，食材愈簡單，愈能吃出不簡單的味道跟口感。

味噌湯，裡頭同樣只有簡單的味噌跟油條，另外一旁還有免費的決明子茶，讓顧客去油解膩，而遵循老台南人的菜粽吃法還有菜粽加油條，也是老饕才知道的傳統吃法。

在台南吃美食，真要黎明即起！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)