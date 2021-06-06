【愛傳媒葉毓蘭專欄】警察節就快要到了，今年的警察節，本來就緊接在端午節之後，如果一切平安，或許很多人都想排個休假，陪家人過個long weekend，也可以回鄉去吃媽媽親手包的粽子。那該是多麼美好的安排，但是今年的警察節，波麗士們恐怕沒有辦法放假，因為疫情肆虐，全國的三級警戒目前暫定延到警察節前夕，但看疫情的不見緩解，中央流行疫情指揮中心特別呼籲今年的端午節千萬都要宅在家裡，不要移動，希望能夠盡速讓台灣社會恢復正常。

我想起21年前的911美國紐約市的世貿雙塔遭到恐怖攻擊，當北塔遇襲後，摩天樓上的男男女女紛紛從各樓層往下逃生，有一群【逆行者】反向上樓，那是背著沉重救災器具的紐約市警消們，明知山有虎、偏向虎山行，為了要拯救可能還困在高樓的民眾，這群英雄義無反顧的登樓救人，有343名警消在那次的救援行動中殉職!

這些【逆行者】的背影，我們也常看到。不管是天災、還是人禍，從暴力犯罪現場、無情的水火，到兇猛的疫災，那裡有危險，我們都看的到他們的身影。

這次新冠肺炎肆虐，從一開始的居家檢疫對象、確診病例的失聯協尋，確診病例足跡的調查、檢疫所的維安，到疫情爆發後的快篩站秩序維護，公共場所停業後的檢控、未戴口罩民眾的取締，以及醫療院所暴力的緊急救援，我們都看得到警察的身影，這些大家避之唯恐不及的任務，就壓在警察的肩上，他們也是疫災中勇敢的【逆行者】。

從疫情開始，他們並沒有足夠的防護配備，也未編列防疫津貼，即使曝露在染疫的高風險執行任務，也沒有足夠的疫苗保護他們，於是，他們一個個倒下，警所一一淪陷，但是，他們仍然屹立不墜的站在街頭，繼續守護這塊土地與人民，做抗疫的尖兵。

謝謝國柱的策劃，也謝謝都美建設的支持，拍了這支短片向辛苦的警察致敬。希望全民都能配合防疫，做好自我防護，一起平安度過疫災。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)