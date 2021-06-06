南投縣衛生局呼籲，「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施。（南投縣政府提供／盧金足台中傳真）

南投縣府衛生局上緊發條，持續挺進快篩站到社區。（南投縣政府提供／盧金足台中傳真）

南投縣6日新冠肺炎確診人數掛零，之前歷經確診者與萬華茶藝館人員接觸，波及養生館從業人員等，累計25人確診，憂心防疫破口擴大全民警戒，「嘉玲」回來不鬆懈，今日不畏風雨持續展開社區篩檢站，其中埔里鎮社區快篩9場次，總計快篩篩檢1236人，快篩陽性2人，立即採檢核酸檢測（PCR）結果PCR為陰性，南投市社區篩檢站，總計快篩篩檢523人，全數陰性。

新冠肺炎疫情未降溫，中央流行疫情指揮中心公布各縣市確診人數，其中南投縣零確診，縣府衛生局仍上緊發條，持續挺進快篩站到社區。

衛生局表示，委請埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院及埔里鎮衛生所辦理社區快篩，9場次總計快篩篩檢1236人，快篩陽性2人，針對快篩陽性者立即採檢核酸檢測，結果PCR為陰性。

其中，埔里基督教醫院三場次篩檢590人，快篩陽性1人，針對快篩陽性者立即採檢核酸檢測結果PCR為陰性；台中榮總埔里分院三場次篩檢320人，快篩陽性1人，針對快篩陽性者立即採檢核酸檢測結果PCR為陰性。

此外，在仁愛公園設快篩站，篩檢84人，全數陰性；枇杷集會所篩檢90人，全數陰性；地理中心碑篩檢152人，全數陰性。

衛生局表示，設在南投市的社區篩檢站，委請竹山秀傳醫院在南投市社區篩檢站，6日全數篩檢完畢，3場次總計快篩篩檢523人，全數陰性。

設在南投市營北里集會所前空地的快篩站篩檢193人，全數陰性；南投市市民廣場前空地篩檢199人，全數陰性；南投縣立體育場篩檢131人，全數陰性。

衛生局呼籲，「快篩陰性不代表沒有遭受新冠肺炎病毒感染」，仍應持續注意健康狀況，落實防疫措施，若有身體不適，應戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具且盡速就醫。

衛生局也提醒民眾，盡量避免不必要的人流移動，防疫期間，沒事不要亂跑，全民一起防疫、發揮公德心，度過疫情難關。

(中時 )