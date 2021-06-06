桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心6日宣布桃園新增16起本土確診案例，包含6個家庭，其中楊梅一家6口都染疫，家庭傳播鏈再起，桃園市也公布已疫調的足跡，集中在桃園、龜山和八德等3區，有台北客運920路線、大潤發桃園八德店、小北百貨桃園龜山店和桃園大有店、龜山黃昏市場等，呼籲足跡重疊者，6月19日前要自我健康檢測。

中央宣布桃園6日新增16例確診，桃園市政府指出，年齡介於10多歲至80多歲間，其中多達14人都是確診者接觸者(案11042、11087、11088、11089、11090、11091、11092、11093、11094、11095、11097、11098、11323、11324)；尚在調查中2人(案11096、11245)。

16例確診包含6家庭，案11042與案11090為家人；案11088、案11092，為案4326家人；案11091為案9544家人；案11093為案9994家人；案11094為案6536、案7662、案7663、案7664、案7665家人；案11324為案10860家人。

市府也公布已疫調的足跡，仍多集中賣場或傳統市場，包括大潤發桃園八德店、小北百貨桃園龜山店和桃園大有店、龜山黃昏市場、新勝元超市、我要吃水果店等，另外還有2日至4日的台北客運920路線，呼籲足跡重疊者，6月19日前要自我健康檢測。

(中時 )