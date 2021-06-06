新北市今日新增160例本土個案，累計4838例為全台最高；新北市長侯友宜下午主持防疫會議表示，今日新增確診中，三重區新增38例最多，可見三重區防禦率有下降趨勢，市民一定要低度更低度的活動；這也是三重區確診個案首度超過板橋、中和。

侯友宜說，今日三重新增38例、中和22例、板橋20例，接續為土城11例、新莊10例、永和9例、蘆洲8例、汐止7例、新店7例；目前中和、板橋都有下降趨勢，但市民仍然要保持非常低度的活動。

社區篩檢站部分，新北市社區總篩檢量達3萬3310人，今日陽性率2.4％，比昨天略降，侯友宜再次呼籲市民出來廣篩。

侯友宜說，這段時間內社區篩檢站篩共驗出快篩陽性有788人，根據他的視察，絕大多數是無症狀確診者，因為身處在高風險區域所以主動出來篩檢，最後果然驗出陽性，所以呼籲不管你是熱區、重熱區還是其他，只要是新北市民都鼓勵出來篩檢，把隱藏在社區感染源找出來。

(中時 )