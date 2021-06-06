有些女人在愛情中特別需要另一半的關愛，否則就很容易變心，星座運勢網站「同道星座查詢」點名，雙魚座、天秤座、處女座的女人在交往時特別容易被其他男人拐走，別以為追到她就可以安心了，一定要時時刻刻盯住她，否則身邊的情敵搞一些手段或心機，就會讓她們內心動搖，遲早會變心。

▍1.雙魚座

雙魚女很浪漫多情，她們無論何時都需要伴侶的關愛，喜歡被呵護的感覺，如果另一半因為忙碌而冷落她，或是讓她感覺自己不被重視，就很容易被外面的野男人拐走。雙魚女在空虛寂寞的時候最脆弱，此時只要有其他人對她們好一點，她們很容易就會被感動，然後對男友的愛就會一點一滴的消磨，變心也是遲早的事。

▍2.天秤座

天秤女在戀愛中其實很沒有自信，害怕自己會被男友拋棄，她們需要另一半常常給予鼓勵和肯定，才能建立起被愛的自信，否則她們很容易胡思亂想，此時如果身邊出現其他男生挑撥離間，故意說一些男方的壞話，天秤女很容易就會動搖，不知不覺就被其他男人拐走。

▍3.處女座

處女女追求完美，做事果斷，談戀愛時也是如此，她們希望另一半非常優秀，對自己貼心又專情，絕不讓自己受到委屈，因為她只要談完美的戀愛。當男友在交往後做出讓處女女失望的事，甚至劈腿，處女女會果斷的收回自己的愛，如果身邊有更優秀的男性出現，處女女隨時都能斬斷情絲，跟別人遠走高飛。

(中時新聞網)