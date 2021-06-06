群聚打室內高爾夫 5人恐挨罰 15:142021/06/06 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅東警方接獲有民眾群聚的報案，經員警到場後，認為已違反室內5人以上聚會的規定。（警方提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市曾姓男子等4人4日下午前往宜蘭縣羅東鎮，找楊姓男子打室內高爾夫球，經民眾報案後，警方到場查看，並依「傳染病防治法」函報宜蘭縣政府裁罰，聚會的5人每人恐被罰6萬到30萬元罰鍰。 楊姓男子在羅東鎮經營室內高爾夫教室，曾男等4人並非匡列對象，警方到場時也有戴口罩，楊男稱，只是好友聚會並非營業，是曾男等4人過來練打室內高爾夫球，但警方認為，楊男等人已違反第三級警戒室內5人以上聚會的規定。 因應三級警戒 航港局便民措施即日啟動 台東首例確診亡 連4天嘉玲 (中時 ) #室內 #高爾夫 #聚會 #宜蘭 #楊姓男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 躺台大醫院病床卻偷摸護理師胸部 色男被訴 14:592021/06/07 社會 疫情嚴峻！4人戴口罩半夜廟埕喧嘩 高雄警查獲毒K盤 12:102021/06/07 社會 防疫不分你我他 警友站熱心捐贈防疫面罩 09:062021/06/07 社會 外送員被要求送餐上樓 一看明細秒變稽查員報警開罰 22:542021/06/07 生活 新竹藝文推紓困4.0 抗疫不抗藝 13:282021/06/07 生活 基隆檳榔攤5人躲地下室聚賭 3人未戴口罩通通送罰 14:482021/06/07 社會 高雄宮廟8人群聚誦經挨罰 48萬元飛了 04:102021/06/07 地方新聞 三級警戒延至28日 台中市防疫措施同步延長 19:512021/06/07 生活 端午返鄉潮 雲林各車站設檢測隧道、快篩站 15:522021/06/07 生活 彰化確診＋3 流動攤販6月10日開罰 04:102021/06/07 地方新聞 宜蘭新增6例 雜貨店一家9口6確診 04:102021/06/07 地方新聞 社會熱門新聞 戴口罩睡覺一家6口仍染疫 霧峰快炒店老闆嘆：誰願意 - 社會 私吞李安兒子117萬片酬 電影公司女會計下場慘 - 社會 他問20年志願役月領4.3萬退休俸簽嗎？過來人勸退爆「划不來」黑幕 - 社會 【陣頭抗疫團】大陸「深造」遇新冠疫情 壞傢伙回台拚洗白也拚防疫 - 社會 【虎林丐幫】直擊「職業乞討團」入侵捷運 輪椅男收攤站起來走人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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