新北市曾姓男子等4人4日下午前往宜蘭縣羅東鎮，找楊姓男子打室內高爾夫球，經民眾報案後，警方到場查看，並依「傳染病防治法」函報宜蘭縣政府裁罰，聚會的5人每人恐被罰6萬到30萬元罰鍰。

楊姓男子在羅東鎮經營室內高爾夫教室，曾男等4人並非匡列對象，警方到場時也有戴口罩，楊男稱，只是好友聚會並非營業，是曾男等4人過來練打室內高爾夫球，但警方認為，楊男等人已違反第三級警戒室內5人以上聚會的規定。

(中時 )