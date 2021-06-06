國民黨強調，本次活動規劃希望民眾可在不妨礙防疫、不群聚的前提下，向政府發聲，因此總統府前出現了從彰化北上的20輛遊覽車，每部遊覽車內僅有駕駛一人，分別至總統府附近繞行，表達台灣需要疫苗的心聲。(國民黨提供)

國民黨今（6）日發起「挺醫護、要疫苗」快閃活動，以不妨礙防疫、不群聚的方式，邀民眾透過錄製影片、照片等方式，感謝第一線醫護人員，並向政府呼喊「我要疫苗」。(國民黨提供)

國民黨今（6）日發起「挺醫護、要疫苗」快閃活動，以不妨礙防疫、不群聚的方式，邀民眾透過錄製影片、照片等方式，感謝第一線醫護人員，並向政府呼喊「我要疫苗」。國民黨主席江啟臣上午也透過直播，向蔡政府呼籲廣納民間善意，接受捐贈疫苗。

國民黨強調，本次活動規劃希望民眾可在不妨礙防疫、不群聚的前提下，透過網路媒介作為主要響應方式；若民眾在室外，則可透過鳴按喇叭方式響應，總統府前也因此出現了從彰化北上的20輛遊覽車，每部遊覽車內僅有駕駛一人，分別至總統府附近繞行，表達台灣需要疫苗的心聲。

國民黨指出，全民皆知「做好防疫挺醫護、爭取國際疫苗保台灣」，然唯獨政府遲未有感，為讓政府持續看見民眾心聲，進而拿出更積極、具體的行動去爭取疫苗、保護台灣的醫療系統，系列活動也將持續進行。

近日自南到北、本島至外島的街頭上，都可看見寫有「台灣需要疫苗」的黃絲帶、貼紙及布條，這些來自國民黨日前發起的「全民黃絲帶行動」。在22縣市多處重要路段上，隨處可見上百條寫滿人民祈願的黃絲帶，象徵民意。有些民眾則是直接將絲帶繫於車身、後照鏡及住家門口，成為響應「挺醫護、要疫苗」的第一波行動。

國民黨表示，民眾可陸續將響應的照片自行分享於個人臉書或活動頁面，該頁面將持續開放至6月13日，盼提供一個平台匯聚民眾希望取得疫苗的心聲、直接反應給執政黨，讓民間相關自發性行動可以被看見，也對扛著染疫風險、身心壓力奮戰的醫護人員表達感謝，讓人民做他們的後盾。

(中時 )