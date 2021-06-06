林敬倫手繪《樓下的房客》18禁拍戲場景。（摘自IG）

林敬倫手繪Q版王家梁。（摘自IG）

林敬倫手繪主播許展元與蔡尚樺。（摘自IG）

林敬倫手繪粿粿。（摘自IG）

林敬倫手繪派大星。（摘自IG）

林敬倫手繪史努比。（摘自IG）

《全明星運動會》受疫情影響暫停錄製，本周日起播出精華版，引來粉絲哀嚎。該節目「選秀狀元」、6項運動競賽紀錄保持人林敬倫，因無法在電視機前與粉絲相見，便突發奇想在社群平台發起限時活動，開放讓網友留言「出題」，他再畫圖上傳分享，結果短短4小時內就畫了11張圖，其中還包括《全明星運動會》裡的主播許展元與蔡尚樺，以及紅隊隊員曹佑寧、王家梁、球隊經理粿粿，張張傳神又可愛，被讚果然是名符其實「萬能倫倫」。

林敬倫日前曾親手繪製《全明星運動會》藍隊全隊的Q版素描，讓大家看到他繪畫上的才華及興趣。他透露自己從小學就開始學習素描及水彩，18歲時接觸麥克筆課程，因為想在疫情間用自己擅長的方式為大家傳遞正能量，5日晚上在社群上發出限時貼文，募集網友想讓他畫的內容，再從上百則留言中選出11位粉絲的許願，從唐老鴨、史努比、海綿寶寶、瑪麗貓等可愛的卡通角色，無一難得了他。其中最特別的，就屬演員李杏也加入許願行列，要他畫出《樓下的房客》裡的劇情畫面，林敬倫無厘頭地以可愛的方式呈現劇中限制級畫面的素描圖，令人會心一笑。

他在4小時內就交出11張圖畫，工作人員笑說：「除了百米快到破紀錄，連畫畫的速度也可以這麼快！」並打趣封他為「最速男」。尤其《全明星運動會》裡主播許展元與蔡尚樺、紅隊隊員曹佑寧、王家梁、球經粿粿，都讓粉絲直呼：「太像了！」林敬倫則坦言畫人像是非常有挑戰性的：「只能根據自己對於該人物的印象跟特徵去畫，所以難度真的很高。」

林敬倫說，自己在疫情期間除了打電動、畫畫之外，也不忘勤做居家運動，維持結實好身材。與藍隊隊員們感情相當好的他，提及眾人會在群組裡互相分享自己的料理影片，他不甘示弱放話下次或許能挑戰下廚做菜，期望能讓大家展現不同面向的他，也希望大家都可以健健康康，一起撐過去。

(中時 )