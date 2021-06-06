65歲易姓男子，雖非媒體從業人員，但熱愛媒體工作，尤其警政突發新聞，總能看到他到場拍攝畫面的身影，也與北市的警消熟稔。孰料，6日上午他被姪子發現陳屍台北市林森北路家中浴室，警消獲報到場，從現場跡證初步研判是輕生。易數日前曾在臉書發文，透露心情沮喪，表示「過不去就選擇自己處理」。據了解他並非疫情匡列的對象，檢警下午相驗釐清死亡。

多年來，在台北市重大災難突發新聞現場，都能看到易姓男子到場搶拍畫面，並參與重大事件的記者會。他也曾加入義勇消防隊行列，因此和警消大多熟悉，加上他租住在林森北路上的套房，附近酒店鬧事、黑幫鬥毆，他通常都有第一手的直擊畫面。

據親近易的友人指出，他自稱在30年前左右就投入新聞工作，曾待過平面雜誌報社、地方電視台、地下電台，也做過賣藥電台，拍攝過陳抗社運紀錄片。後來他雖沒在媒體任職，但仍心繫記者工作，尤其作息日夜顛倒，只要深夜北市突發事故，他都會到場拍攝記錄。

今天上午9時許，台北市警方接獲報案，發現易陳屍家中浴室。報案的易男姪子稱，他每2周會前往探視、接濟，今天聯繫不上人，上門察看赫然發現易在浴室死亡。他告訴警方，易長年作息紊亂，身體有些狀況，經濟也不是很好；最近疫情嚴峻，心情更是低落。

警方未在家中搜到遺書，但易曾在日前於臉書發文，表示謝謝大家關心，「20多年來天天透支生命，這次真的有感，過的去就好好過，過不去就選擇自己處理。」朋友紛紛留言為他加油打氣、關心近況，孰料今日仍疑似在家中輕生。

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