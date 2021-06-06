苗栗竹南京元電子爆發外籍移工群聚染疫事件，竹科管理局選定竹南科學園區活動中心做為篩檢站場地，立即設置篩檢站，並同步受理社區居民報名，6日下午正式啟動篩檢作業，讓竹南科學園區附近居民可就近篩檢，使附近居民安心。

京元電子竹南廠雖不屬科技部轄管科學園區範圍，因鄰近竹南科學園區周遭社區居民憂心移工群聚效應波及，竹科管理局主動出面溝通協調，與苗栗縣政府及當地里長共同研商便民有效的篩檢規畫，4日由竹科管理局局長王永壯會同苗栗縣政府、苗栗縣衛生局及當地里長等至現場會勘，竹科管理局提供竹南科學園區活動中心前場地，由苗栗縣政府搭設社區篩檢站，結合民間志工團體協助，提供附近居民篩檢使用。

竹科管理局指出，社區居民可透過網路、電話或現場報名，免費參加篩檢，預估整體量能可達1600人次以上，該社區周遭住戶約600餘戶，報名篩檢人數超過500人。篩檢站於6日下午1時半正式啟用，優先提供與科技廠確診者有接觸史且足跡重疊者篩檢，快篩為陰性者，即可返家自主健康管理；若快篩為陽性，將立即搭乘防疫專車至指定醫院PCR採檢。

科技部部長吳政忠感謝苗栗縣政府團隊、民間志工團體的協助，以最快速度與竹科管理局合作完成篩檢站的建置，管理局也已針對竹南科學園區進行全面環境消毒，針對重點區域也會定時持續進行消毒作業，以降低傳染風險。

(中時 )