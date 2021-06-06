在大陸房地產進入存量時代，步入仲介賽道的玩家越來越多，近期一家新進企業打出了「佣金1％」的廣告，期望以超低仲介費吸引眼球、切入市場。

根據《華夏時報》報導，1％的佣金收費能否負擔成本？ 存房網加盟中心總經理房海勇表示，傳統仲介最大的成本是門店成本，存房除了加盟店以外，在北京設立了東西南北四家交易服務中心。而存房的很多經紀人類似於美國的獨立經紀人，單兵作戰能力比較強，平時在社區自由作業，有需要可以在交易中心集中辦公，所以存房的成本可以大大降低，目前1％的佣金水準可以覆蓋住成本，而且可以稍微賺點錢。

但目前大陸二手房市場上的業者眾多，包含如貝殼、我愛我家、麥田、中原等，天貓好房、房車寶、塘鵝、有瓦、樸鄰等巨頭旗下仲介品牌也開始下場參戰。以低佣金切入市場的存房能否成功鋪開，還需要時間的考驗。

對此，房海勇表示，市場上有很大部分二手房交易是很簡單的事情，不應該收很高的費用，強調並不是完全的追求低價，要讓消費者有更多的選擇，認為將來有一天，只要能負擔成本，價格可以越來越低。

(旺報 )