愛運動方文琳日前分享在家運動片，方文琳大秀軟Q身手，她一趴地就肌肉炸裂、美胸若隱若現，方文琳55歲身材讓外界都驚呆，親民的方文琳昨（5日）則在臉書曬彈吉他影片，穿短裙的方文琳彈吉他超氣質，而有網友留言問「以前應該有跟前夫學過吧！」對此，方文琳也大方回應了。

方文琳以玉女歌手形象一炮而紅，1987年推出個人專輯《不一樣的女孩》就廣受歡迎，也奠定方文琳「玉女掌門人」的地位，出道超過30年的方文琳保養有術，屢次以凍齡顏值和姣好身材引發話題，方文琳昨則曬彈吉他影片，只見她身穿寬鬆襯衫、牛仔短裙，低頭認真彈吉他的模樣超氣質，方文琳在文中提到，這是她人生第二次碰吉他，因為女兒在自學，所以方文琳也就一起試試。

方文琳低頭認真彈吉他的模樣超氣質。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳進一步分享學習過程，表示她第一次看影片、畫重點「第一次才按沒幾下，手指頭肉就好痛，然後發麻到隔天」，直到方文琳昨天再嘗試，手指的痛感比較少了，也增加她想練吉他的動力，方文琳還自嘲：「再來天生我就是個短手指的，常覺得按不到！」方文琳也期許自己把指法、和弦練好，期待能開直播自彈自唱給粉絲聽。

女兒齊薇也現身留言：「Yaaa一起加油」，方文琳則直呼：「妳要比媽咪更強」，母女隔空打氣相當溫馨，同時，方文琳也透露，她手中的是歌手前夫于冠華給女兒的舊吉他，有網友則留言問：「以前應該有跟前夫學過吧！」還釣出方文琳大方回應：「沒有耶，倒是女兒有跟爸爸學一下」。

其實，方文琳雖然和于冠華離婚15年，不過兩人沒有交惡，仍會為了孩子而相聚，小女兒齊薇日前過22歲生日時，方文琳就大方和于冠華以及他的現任妻子同框，三人也留下難得的大合照。

(中時新聞網)