嘉義市新增1例確診案，11103的足跡有藥妝店、紅茶店、炸雞店。（嘉義市政府提供）

嘉義市今天新增1例確診案11103，是30多歲男性，5月23日曾到中部洽公，26日因喉嚨不適而採檢陰性，本月4日咳嗽加劇，再次採檢並照X光有肺炎，收治專責病房，今天公布確診，已匡列同住家人3人。

嘉義市流行疫情指揮中心指揮官黃敏惠指出，嘉義市新增1例案11103，是名30多歲男性，5月23日因事曾至中部，5月24日返回嘉義，5月25日下午由報導得知是自我健康監測對象，5月26日下午因喉嚨些許不適，到醫院採檢為陰性。

與家人保持距離未共餐，出門次數不多，6月4日因咳嗽加劇，再到醫院採檢，因X光呈現肺炎，立即收治專責病房。

嘉義市衛生局接獲通報後，立即進行疫情調查，並緊急匡列同住的3位家人，環境保護局也針對本案確診個案的公共場域足跡擴大消毒範圍。

市府已完成輔導相關店家完成清消，店員上班期間均全程戴口罩，目前健康狀況均無異常。

(中時 )