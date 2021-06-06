全國疫情未見降溫，究竟三級警戒是否會「二度延長」至6月28日，成為各界關注話題。不過下周就要迎來端午連假了，為防堵病毒流動，各界都呼籲大家這次忍耐一點別返鄉，只是有人配合，也有人認為沒必要，表示只要返鄉過程落實防疫工作，「台鐵也沒停駛，全聯也沒關門，阿到底在怕什麼啦？」

據悉今年端午連假，國道客運截至4日已賣出1.2萬張車票，台鐵售票張數則是從13.6萬遽減至3.3萬張，而高鐵截至今（6）日上午8時，約有5.6萬人訂票，表示有10萬人次將於下周展開移動。

因此，稍早一名網友就在PTT針對此議題發聲，表示返鄉只要戴好口罩、勤洗手、多消毒，其實不用過度擔心染疫問題，況且這幾周市場依舊人滿為患，大眾運輸工具雖然減班次，可仍持續載客，加上三級警戒未限制人民不可跨縣市移動，所以買票返鄉是完全合乎規定的，話鋒一轉，原PO還提到「剛剛發現嘴我要返鄉的朋友，還是去年國外疫情嚴重時逃回來的留學生，根本笑死。」

該文一出，留言區隨即挑起兩派論戰，不少人認為防疫優先，再思念家人也不能返鄉，置親朋好友於染疫風險之中，並表態「為了家人好，是真的不要回去比較好」、「是不會怎麼樣，但是可能帶病毒回去感染家人就是你的千錯萬錯了」、「回去伴手禮是病毒嗎？」、「我是很想回去不敢，家裡都老人」、「你要返鄉就去啊沒人攔你，阿你家人有中就別靠腰」。

至於支持原PO說法的網友則強調，政府沒宣布封城，只是「呼籲」民眾別返鄉，不具強制約束力，所以回不回老家的決定權仍在大家手上，因此表示「全程合法，政府有種就四級」、「返鄉是自由啊，能承擔風險就回去啊」、「能上班不能回家^^」。

無論如何，以防疫角度來看，目前公路總局已緊急取消連假客運85折優惠，希望減少台灣人口流動，而高鐵則針對「尖峰時段載客率超過2成」的車次進行換／退票手續，協助人流分散，又台鐵公布退票率達7成6，預估端午連假售票張數可壓到3萬張以下。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)