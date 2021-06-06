頂埔里快篩站是由苗栗縣政府與慈濟、苗栗縣醫師公會及京元電合力籌設。（謝明俊攝）

京元電竹南廠駐廠醫師謝其俊率領所屬診所員工前來支援快篩。（謝明俊攝）

頂埔里快篩站共設有4個採檢窗口，首日預計採檢800人。（謝明俊攝）

頂埔里快篩站6日下午開始運作，里民踴躍前來受檢。（謝明俊攝）

苗栗縣爆發3家知名電子廠員工群聚感染，超過200名員工確診，在苦苦等候中央支援快篩站未果下，慈濟施出援手，與苗栗縣衛生局合作在竹南科學園區公園設立快篩站，提供京元電周邊竹南頂埔里、大埔里及頭份興隆里等里里民接受接篩，6日下午展開首度快篩，預計有800名里民報名，快篩站將維續運作1周，直到全部里民篩檢完畢。

竹南科學園區公園快篩站，是由苗栗縣政府與慈濟聯手策畫，由慈濟台中醫院動員數10名醫生、護士前來支援，再結合京元電駐廠醫生、員工，同來為京元電周邊里民服務快篩，慈濟並支援相關採檢設備及試劑，要替竹南頂埔里、大埔里及頭份興隆里等3個1萬多里民，以及周邊居民自認有需要接受採檢的，都可以向苗栗縣政府衛生局報名受檢。

由於京元電竹南廠爆發員工群聚感染，首當其衝的就是所在的竹南頂埔里，全里共有3千名住戶，在竹南鎮長方進興、頂埔里長黃輝松等人為里民請命下，頂埔里快篩站終於在6日下午開始運作。

縣府表示，京元電群聚事件一發生後，縣府隨即聯絡當地里長，將高風險居民造冊，並於6月3、4日安排第1波的社區快篩，篩檢100人全部陰性，後續為避免疫情由破口波及社區，結合苗栗縣醫師公會及慈濟基金會，自6月6日起持續1週，在頂埔里設置社區篩檢站，希望竹南、頭份及與京元電子員工同住者前往篩檢，有需要篩檢的民眾都可上網報名。

頂埔篩檢站6日下午開始運作，首日有800人報名，快篩站設有4個採檢窗，希望在3個小時內可以完成。

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