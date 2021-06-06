台南今天公布新增確診者足跡。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增2例本土新冠肺炎確診個案，全市累計35例。案11100的50多歲男性自營工廠，與案5645在5月20日短暫接觸，當時未戴口罩，5月31日出現發燒等症狀，4日醫院採檢確診，匡列9接觸者。案11102的60多歲女性，5月10日因病在北部治療1周，出院後住新北親友家，親友4人確診，婦人5月28日到6月4日居家隔離，5日凌晨確診，匡列2位接觸者。

台南市衛生局長許以霖說，2例分別是仁德區及永康區。仁德區的案11100是傳產老闆，在5月31出現發燒、喉嚨乾，兩度到診所就醫未改善，6月4日醫院採檢確診，回溯他於5月20日曾與客戶、案5645接觸，當時未戴口罩而被傳染，匡列9人均陰性。

永康區、案11102的60多歲女性，5月10日因病在北部醫院治療約1周，出院後至5月28日居住新北親友家，新北親友4人確診，婦人於5月28日到6月4日返回台南居家隔離，因列為居家隔離者，由衛生局安排採檢，5日凌晨確診，無相關症狀，匡列2位接觸者也都陰性。

此外，昨天新增的佳里區第一黃昏市場攤商確診，已採檢139人都是陰性，衛生局也連續3天在當地設篩檢站，希望找出可能潛在感染源，杜絕疫情擴大。

針對苗栗縣京元電等科技廠紛紛傳出確診，憂心科學園區疫情告急，台南市衛生局人員8日進駐南科協助快篩，每天篩檢量能至少為1500人，市府即日起也將全面稽查移工宿舍防疫措施，避免移工群聚成為防疫破口。

被問到竹竹苗成立防疫作戰聯盟，台南市是否跟進，串連鄰近高雄、屏東組聯盟一起防疫？台南市長黃偉哲說，台南平常就會與高屏首長一起共商很多政策事宜，目前不會特別籌組什麼聯盟。

黃偉哲也重申，6月11日端午連假開始，籲請北部親友、家人暫緩返鄉，目前為止，台南市確診者幾乎都是去高風險縣市或北部親友南下，把病毒帶回來，傳染給家人、同事，端午連假結束，恐怕有一波大流行在南部發生，為避免這種情形，請大家暫緩返鄉，不要造成另一波傳染高峰。

他說，南市為了減少連假返鄉人潮，祭出退票就給200元獎金，台南旅外子弟立刻退掉返鄉車票，另也鼓勵里鄰長和熱心鄰居朋友勸導南返者篩檢，若篩檢出PCR陽性確診，獎金最高1萬元。

(中時 )