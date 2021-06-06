新北市一名50餘歲的王姓女子疑心丈夫外遇，去年在家喝酒叫外送，見到上門的外送員是年輕小伙子便塞小費示好，一路聊了5小時才放人，又稱會給小費要求外送員陪唱 2小時KTV，事後卻誣指外送員竊盜。該外送員不滿被誣指，一氣之下報警提告性騷擾，全案移送新北地檢署偵辦。

該名外送員控訴，他去年前往王女家中外送，但王女卻強拉他進家門，一邊塞100元的小費要他陪聊天，一聊就是5小時，過程中全在傾訴其家庭生活是有多不美滿，以及老公與小孩對她有多冷淡，讓她感到萬念俱灰，喪失活下去的動力。

該名外送員說，他好不容易離開王女的家中後，王女則再次傳訊息求他陪唱KTV，並說出，「多少小費我都給，來陪我2小時就好」等語，他心想去賺一下前無傷大雅，就赴約了，不料，王女在酒酣耳熱之際對著他毛手毛腳，還強行擁抱。

該名外送員指控，在掙脫王女後，對方卻惱羞成怒要求陪回家才願意給小費，但抵達家中後，王女再次食言，改稱要外送員進家陪聊天才願意，事後更打電話給其丈夫說遇到小偷，要報警，在警方到場釐清責任後，才還外送員一個清白。

然，該位外送員氣不過，便前往警局向王女提告性騷擾，而王女目前仍未到案說明，目前全案已移送新北地檢署偵辦，待釐清案情。

(中時新聞網)