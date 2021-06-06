案11253足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案11254足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市6日新增3名肺炎確診案例，兩例為小港家庭群聚感染再擴大，祖母、女婿疑似因母親節聚餐接觸雙雙確診，造成該家族共5人染疫。另一例為北部軍人，開車回到高雄發病，但無接觸連結史，風險不大。市長陳其邁再度呼籲端午節宅在家，高雄高鐵、火車、客運站都將採實聯制，詳細方案預計7日再公告。

衛生局說明，案11253為小港染疫家庭的60多歲祖母，5月22、23日中午曾去小港區買中餐，有志工服務足跡，疑母親節時與北部親戚接觸被感染，該案也暫時被定為小港家庭群聚感染源，源頭仍不明，須仰賴溯源疫調。

案11254、40多歲男子為案11253的女婿，也是因為母親節聚餐談話被感染，該男3至4日在林園區有4處消費記錄。該案相關接觸者仍在採檢中，部分結果尚未出爐，目前已造成5人感染。

另一名染疫者為30多歲、在北部服役的軍人，據了解，他在台北的同居室友先被確診，但台北市匡列不及，他1日已先開車回到高雄，4日北市府才轉知高市府緊急開出居家隔離通知書，當時他已有感染症狀，5日確診，目前匡列他5名同住家人，由於沒有其他接觸史，所以判定風險不大。

陳其邁分析，高市疫情發展迄今，57％為家庭群聚，43％為南北移動。端午連假將至，呼籲民眾盡量不要移動，返鄉民眾務必做自主健康管理，高市也將在高鐵、火車、客運站設置實聯制QRCODE，上下車都要落實。

陳其邁強調，除非在房間、在家也要戴口罩，避免到公共場所或搭乘大眾運輸工具。

高市企業風險控管也升級，企業雇用移工300人以上宿舍每房住宿降載，不同公司移工不得混住；分艙分流管理，若公司無法符合標準則入住媒合的防疫旅館；移工依風險等級擴大篩檢；科技產業園區與科學園區3天內設置篩檢站；限制移動，嚴格管理，每日至少做一次環境清潔消毒並記錄。

(中時 )