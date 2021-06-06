台中市東區家庭群聚感染案6日再增2例，為科技公司44歲男品保員的父母親；繼男品保員與妻子還有1對兒女、妻子的妹妹及妹婿及其1對兒女，另品保員26歲同事等都染疫，傳播鏈累積共11人，感染源迄今仍不明；另梧棲、霧峰家庭群聚感染，設立「專案快篩」匡列251人，快篩結果全數陰性。

台中市衛生局指出，男品保員24日確診其1家4人都染疫，28日市府再宣布妻子的妹妹及妹婿及其1對兒女等，共8人確診，另品保員26歲同事經匡列採檢也確診；6日再傳品保員的62歲母親及71歲父親確診，累積11人。

台中市衛生局指出，確診62歲女性，職業為家管，因品保員兒子染疫，5月24日起被匡為接觸者居家隔離及採檢，快篩為陰性，因居家隔離期間，其71歲丈夫日常生活都由她與女兒照顧，1日出現症狀，她與先生4日一同至醫院採檢確診，另女兒的居家隔離日期將延長至18日。

台中市長盧秀燕表示，梧棲、霧峰2案，均設立「專案快篩」，分別匡列88人、163人，共251人，快篩結果均為陰性，7例等待結果，經初步判斷無擴散跡象，已加強清消相關足跡，請社區民眾安心；台中本土確診個案數趨緩，市府團隊將繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心。

針對鄰近縣市苗栗有科技廠出現移工群聚感染，盧秀燕說，市府第一時間已與相關單位聯繫，並清查相關人力仲介公司情形，包括追查移工人數、移動範圍等，經了解，台中與苗栗的外籍移工依法未相互派遣，無台中相關足跡，但市府謹慎處置，6日安排社區採檢共採檢363位，全部陰性，市府會「繼續追蹤、持續鎖定，一有疫情迅速圍堵」。

(中時 )