寶山鄉2名京元電子相關案例案是一對母女，縣府公布足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣6日新增3例確診個案，住峨眉鄉的40多歲男子為京元電子員工，由公司安排採檢後陽性確診，居家隔離的30歲婦人和50多歲婦人，分別為萬華接觸史和機構群聚確診者的家人，居家隔離後採檢陽性確診。

縣長楊文科表示，這名京元電子員工，出現咳嗽發燒，4日由公司安排快篩陽性，昨PCR檢測結果陽性，送至集中檢疫所隔離治療，工作接觸者由公司匡列，同住家人2人匡列居家隔離，並曾戴口罩到過峨眉鄉富興村隆聖宮、苗栗縣頭份鎮聯社，中正路232號統一超商。

竹北市30多歲女性，是萬華接觸史確診者的媳婦，居家隔離期間均無症狀，昨隔離期滿前採檢為陽性確診，隨即送醫隔離治療。因她居隔無接觸者，無公共活動史，返家等待採檢結果時與3名家人有接觸，匡列3人居家隔離。

另外，竹北市50多歲婦人，平時就在機構內陪病照顧丈夫，丈夫確診後被匡列居家隔離，4日出現咳嗽悶熱，有肺部浸潤情形，收治負壓檢測結果為陽性確診，就地隔離治療。

另外，5日公布寶山鄉2名京元電子相關案例案是一對母女，40多歲母親是京元電子員工，出現身體痠痛、頭痛和四肢過敏但未就醫，2日和20多歲女兒一起出現發燒症狀，4日檢測結果均陽性確診，隨即送往負壓隔離病房治療。

母女倆足跡有寶山鄉新豐宮生活圈公園（全程戴口罩）、寶新路統一超商，和新竹市高峰路統一超商。

楊文科說，因應苗栗移工群聚事件，新竹縣將強化篩檢量能，下週將會在湖口工業區、縣府前外廣場及竹東地區（暫定樹杞林廣場）新增3個免費社區篩檢站，為高風險的民眾提供服務。

有鑑於竹竹苗疫情持續升溫，竹縣府與新竹市及苗栗縣組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，提升醫療量能、圍堵病毒的擴散外，楊文科呼籲鄉親配合五大防疫措施：

一、在家戴口罩、用餐不共餐、碗筷不共用、浴廁分艙分流，避免家庭群聚。二、食物線上買，購物少次多買及一次買足，並落實老年人在家不出門，購物由年輕人外出採買，減少出門接觸病毒機會。

三、 外出採買盡量用信用卡結帳，碰觸的物品、金錢、包裹及手部，一定要用酒精徹底消毒及洗手。四、不要拜訪親友，不要移動及社交，以手機視訊問候取代聚會。五、手機及貼身用品，一定要時常消毒。

楊文科最後懇託鄉親，接下來的端午連假一定要避免跨縣市返鄉探親，在外工作和就學的民眾，也請暫時忍耐，不要返鄉，請大家簡化傳統的祭拜習俗，也盡量減少到傳統市場採買，所有人配合避免群聚和移動，疫情才能有效控制，共同期待疫苗全面施打。

(中時 )