雲林縣出現第一起新冠肺炎死亡案例，台西鄉蚊港村77歲男性（案10663），他6月3日上午咳嗽、發燒、腹瀉、肌肉痠痛、倦怠、呼吸短促、重度呼吸窘迫到醫院就醫，下午血氧濃度掉到54％，收治於負壓隔離病房時才確診，但治療不到1天，今天上午過世，他的兒子、孫子、孫女也在今日確診，感染源仍有待追查。

77歲台西鄉蚊港村老翁本身有多種疾病，6月3日就醫採檢CT值29，匡列隔離16人。他的53歲兒子（案11101）、13歲孫子（案11251）、15歲孫女（案11252）被匡列隔離，採檢後都是陽性確診，CT值分別是31、33、30。

雲林縣衛生局昨天公布77歲老翁確診後，立即前進台西鄉台西鄉蚊港村的旭安府設置快篩站，共篩檢183人，全都是陰性。

衛生局長曾春美表示，77歲老翁確診後無法言語表述，疫情調查困難，感染源不明，不過根據一家四口確診的CT值研判，孫子、孫女罹患新冠肺炎可能比阿公早，因年輕而無症狀；據了解，阿公還有一名孫子住在安置機構，五月間曾頻繁往來台北與雲林，目前還在釐清感染源。

麥寮六輕廠區一對住宿舍的夫妻員工（案女10467、案男10653））、19歲女兒（案10468）感染新冠肺炎，其另一個女兒（10866）今天也被公布確診，一家四口均染疫。10866曾到斗六的冰店、鴨肉羹店外帶食物。

雲林縣今天新增3例確診案，總確診數16人，1人今天死亡。

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(中時 )