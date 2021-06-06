清朝道光年間，預估距今178年的古墓，因乾旱重現天日不到兩個月，隨著水位今日上升到737.64公尺，古墓碑再度沈入潭底。（摘自《日月潭一等高》臉書／盧金足南投傳真）

南投縣連日來豪大雨不斷，日月潭水庫蓄水量恢復到5300餘萬噸，揮別旱象暫解渴。（盧金足攝）

旱象也影響日月潭觀光業，地方期待水來了，觀光客也回來了。（盧金足攝）

南投縣連日來豪大雨不斷，日月潭水庫蓄水量恢復到5300餘萬噸，揮別旱象解渴，位在下游的集集攔河堰6日也因水位到警戒線，開一水門放流水，集集攔河堰表示，已一年來沒有放流水，這是今年首度放流水，而長年淹沒在日月潭底長達30年以上，清朝道光年間，預估距今178年的古墓，因乾旱重現天日不到兩個月，隨著水位今日上升到737.64公尺，古墓碑再度沈入潭底。

連日天降甘霖，嚴重旱象暫獲紓解，日月潭水位也隨之上升，知名臉書粉專《日月潭一等高》四月下旬發文在日月潭伊達邵附近水域，發現疑似178年前清朝道光年間墓碑，由於墓碑完整，地下可能還有骨骸，文化部文資局四月23日曾到場會勘，由文史專家研議未來水位恢復時是否繼續沈入潭底或另做安置。

南投縣文化局長林榮森表示，日月潭近來紛發現古代墓碑，已報請文化部請具公信力的專家與單位來鑑定，未來可能能畫定文物保護區，如有開發等行為時避免破壞。

林榮森指出，這些在水下的文化資產，南投縣文化局已提報文化部，針對墓碑不管是否還有骨骸，中央都會進行審議，都要經具公信力的專家鑑定，判斷是否列為文化資產。

古代墓碑因缺水重見天日，林榮森說，這些水下文化資產，未來可能會在岸邊豎立告示牌，載明文化歷史，也可能畫定區域，提醒未來若有捕魚或開發，要注意這個文資保護區域。

(中時 )