廣東省廣州市衛健委6日上午宣布，民眾非必要不離開廣州、不出省，7日中午12時起，要離開廣州出省者需持有48小時核酸檢測陰性證明，各級機關事業單位與旅行社、學校帶頭履行非必要不離開廣州，不出省的要求。

此外，廣州各區嚴格執行交通防控要求，公路、鐵路、民航、港口等交通站場要加強人流引導，避免人員聚集。

香港信報報導，廣州5日新增9起本土感染，包括6起確診病例，以及3名無症狀感染者，另有1人由無症狀轉為確診。新增感染者中，有3起分布在廣州荔灣區白鶴洞街封閉區域，6起分布在廣州南沙區珠江街。

自5月21日至6月5日，廣州此輪疫情累計報告94例感染者，包括80起確診病例和14起無症狀感染者。目前，所有感染病例均在醫院隔離治療。

目前全員核酸檢測工作已經涵蓋至廣州全市11個區。自5月26日啟動核酸大排查以來，截至5日，廣州全市累計核酸採樣1,608.81萬份，已發現陽性33人。

(工商 )