今年端午節3天連假，遇到疫情延燒與三級警戒，中央流行疫情指揮中心呼籲端午節宅在家，今天（6日）宜蘭縣政府指出，6月14日星期一是端午節，而9月21日星期二的中秋節，前一天是彈性放假，建議端午節取消放假，該假日調整到9月20日，以兼顧當前疫情與休假。

宜蘭縣政府祕書長林茂盛指出，今天中央流行疫情指揮中心的記者會提到「端午節宅在家」，避免跨區移動，同時雙鐵退票免手續費，宜蘭縣都會配合中央的政策來防疫。

林茂盛指出，端午節是國人的三大節日，今年因為疫情的關係，如果是宅在家，對當地人影響不大，但如果遠在他鄉工作的人，就必須待在原來工作崗位所在的縣市，縣府因此提出想法與建議，希望中央可以研議。

林茂盛表示，6月14日星期一是端午節，9月21日星期二是中秋節，9月20日彈性放假，補班時間是9月11星期六，如果可以彈性調整，6月14日端午節取消放假，9月11日的補班日恢復周休，這樣的調整方式對待在工作崗位的民眾或縣民，都可以兼顧防疫與休假。

(中時 )