香港財政司司長陳茂波6日表示，港府正努力鞏固抗疫的成效，盼讓各行各業可展開穩定的復甦步伐。以建築業為例，其最新失業率為10.9％，較此前回落0.6個百分點，雖然數字仍高，但只要能繼續積極控疫、抗疫，為工地提供妥善安全的免疫屏障，相信建築業的就業情況有望穩步改善。

香港信報報導，陳茂波發表網誌指出，發展基建工程關係到提升民眾的生活品質，不論是房屋、醫院或交通路網，港府一直積極大力投資，未來數年港府工務工程每年開支估計均超過1千億港元。再加上私人發展項目，建築業整體的工程額每年約在3千億港元的水準，創造逾30萬個就業機會，反映出香港對建築服務的需求持續殷切。

然而，陳茂波提到，香港建築業正面對多方面的挑戰，特別是從業人員「高齡化」及技術老化的問題，而港府已從多方面採取策略應對，包括應用創新科技、提供專業化培訓和推動從業人員年輕化等。

(工商 )