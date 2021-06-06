大陸男星胡歌以俊帥外貌、親民個性以及精湛演技，讓他穩坐男神寶座，不過胡歌個性低調、神秘，38歲的他感情仍交白卷，不過陸網近日就封傳一組胡歌現身前女友薛佳凝舞台劇照，胡歌還上台和薛佳凝合照，引發外界討論，兩人是否要復合，而胡歌經紀人也針對此事回應了。

胡歌在2002年拍攝《天下無雙》時和薛佳凝相識而爆緋聞，但雙方都沒有承認，直到胡歌2006年發生車禍，薛佳凝第一個趕到醫院，兩人戀情才曝光，不過兩人戀情最後仍在2009年以分手收場。

不過胡歌近日則被直擊，低調現身前女友薛佳凝舞台劇《趙氏孤兒》，胡歌原本在台下當觀眾，還不時狂拍照，最後胡歌還直接上台和薛佳凝合照，胡歌罕見大方同框的態度，引來網友狂猜是否要復合、公開戀情。

胡歌被目擊現身薛佳凝舞台劇，兩人還大方合照。（圖／取材自新浪娛樂微博）

對此，根據《新浪娛樂》報導，胡歌經紀人強調，胡歌和薛佳凝沒有復合，同時，經紀人也還原當時狀況，表示舞台劇的導演是胡歌的老朋友，合照則是胡歌突然被導演叫上台「引起了那麼多不必要的揣測，實在不好意思！」

胡歌接連以《仙劍奇俠傳》、《神話》、《風中奇緣》等戲打開知名度，尤其是胡歌在2015年以古裝劇《瑯琊榜》的「梅長蘇」一角爆紅，不過胡歌個性低調、神秘，加上他近年鮮少有公開活動、沒有頻繁更新社群，也因此讓胡歌一舉一動備受矚目。

(中時新聞網)