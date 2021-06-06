基隆市長林右昌喊話支持停課不停學到暑假。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

全台疫情持續延燒，第三級疫情警戒是否延長備受關注，對此，基隆市長林右昌今天表示，依目前情勢判斷，要降二級不可能，只能「以撐待變」，並喊話支持停課不停學到暑假。

林右昌指出，目前疫情還不樂觀，沒有條件將警戒降到二級，但升四級對產業衝擊太大，不只面臨停工，可能還有延遲交貨所產生的巨額違約金等問題，需要考慮到重要產業的生計，以及全世界的經濟及供應鏈，因此，現階段只能以撐待變，盡量控制疫情，並加速疫苗施打速度，縮短陣痛期。

此外，有很多家長關心6月14日後，學生上學的問題，林右昌說，他支持停課不停學延長到暑假。

林右昌提出5點看法說明，第一，目前疫情仍然嚴峻，學生返校大家都很不放心，離暑假也只差2個星期，不需要冒風險；第二，學校期末評量已有完備的配套措施，線上教學也逐步上軌道，執行到暑假沒有問題；第三，這學期的學習會是完整的，不會被零碎切割、銜接不易等困擾。

第四，沒有跨教育階段及年段無法補課的困擾；第五，延期能為學校跟老師爭取時間規畫暑期配套措施，如線上暑期輔導、線 上夏令營，避免學生暑假跑出去玩，林右昌說，教育部目前已在研議，仍會尊重中央最後的決策。

(中時 )