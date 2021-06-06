中央流行疫情指揮中心宣布，6日新增343例（含校正回歸8例），死亡數高達36例。其中北市新增64例確診（松山最多、信義其次）。台北市長柯文哲表示，不要被死亡數嚇到，這不能真正有效反映疫情的嚴重度，目前在加護病房插管的確診者會陸續死亡，真正能即時反映疫情的是快篩陽性總數。

柯文哲說，校正回歸是因PCR檢測會塞車卡住，但後來都改善，PCR的實驗室擴增，所以今天校正回歸只有8例，未來會慢慢減少；至於死亡數36例，累積迄今已261死，但大家不要被嚇到，國外發病到死亡是2至3周，國內則是8天多，目前感染在加護病房插管的會陸續死掉，平均日期會增加。

「大家不用焦慮！」柯說，陽性快篩總數雖非百分百準，但能真正即時反映疫情，北市疫情有在控制之下，從中央公布過去6周確診發病的狀況很清楚，一開始雖是萬華最嚴重，現在則均勻散布到北市各個行政區，所以為何要一直呼籲市民配合政府三級管制，就是要以最低成本達到效果，再撐到可打到疫苗，這是目前最佳戰略。

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(中時 )