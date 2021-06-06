美國將捐贈台灣75萬劑新冠肺炎疫苗，民進黨副祕書長林飛帆今天表示，日美兩國本周接力宣布捐助台灣疫苗，這等於宣告直接軍事行動以外的「台灣有事美日協防」體系成型；這是對中國政治干預台灣取得疫苗的具體回應，對台灣也對國際社會意義重大。

林飛帆今天在臉書表示，今天早上，三位美國聯邦參議員：達克沃絲、蘇立文、昆斯搭乘美軍運輸機，從韓國結束訪問後，飛抵松山機場，旋風式訪問台灣三個小時，宣布了「美國將捐贈75萬劑疫苗給台灣」，然後再飛返韓國，再從韓國返美。

他反問，為什麼說這是「直接軍事行動以外的台灣有事美日協防」體系形成？他分享幾個觀察：

第一，美日同步、節奏明快：繼日本在6月4日提供台灣124萬劑的疫苗抵台之後，美國的三位參議員在結束韓國訪問行程之後，「特地安插」一段來台宣布75萬劑疫苗捐贈台灣的行程。

他認為，這當然有非常強烈的政治意涵，並且顯示美日同步且節奏明快：6月3日美國宣布全球疫苗分享計畫，包括台灣；6月4 日，日本提供台灣的124萬劑疫苗抵台；6月6日美國三位參議員訪台宣布首批75萬劑提供台灣。

第二、台灣獲得超過美國分享給亞洲的疫苗數額的十分之一：美國在6月3日宣布8000萬劑疫苗全球分享計畫。首批釋出2500萬劑，其中700萬劑給亞洲國家。

而這次，台灣獲得分享75萬劑，超過了美國分享給亞洲國家的十分之一。有些人可能認為75萬劑不夠，但他說，美國必須分享給這麼多亞洲國家的情況，首批能夠獲得超過十分之一，當然顯示美方對台灣的高度重視。

第三、美國的跨黨派，行政、立法部門支持台灣力道是同步的：這三位參議院軍事、外交委員會的議員，分別來自民主黨、共和黨，這不僅是代表美國跨黨派對台灣的支持。

由這三位參議員訪台宣布這個消息，讓國會議員代表行政部門宣布分享疫苗給台灣的數額，這更代表：無論是美國行政部門，或是立法部門，都同樣支持台灣；並且，國會與行政部門之間，在援台事務上「協調順暢」。

最後，他說，美國參議員訪台宣布疫苗援台，這是對中國干預台灣取得疫苗的具體行動回應，營造「美日共同協助台灣」的事實。

至於為什麼美國不是在公布對其他國家捐贈數額的同時一併宣布對台捐贈的數額，而是派出三位參議員旋風式來台宣布？林飛帆解讀，美方選在日本疫苗抵台後，透過三位參議員訪問韓國的行程結束之際來台宣布，這正是在營造「美日共同協助台灣」的事實與國際印象，當然也是對中國政治干預台灣取得疫苗的明確而具體回應。

他說，美方在6月3日公布全球疫苗分享計畫前，不僅美國行政部門官員都表達支持台灣取得疫苗的能力，美國的跨黨派政治人物，包括前任與現任官員都公開提到，美方的疫苗外交，台灣應被列為優先協助對象。

林飛帆認為，這些倡議和分析，都直指疫苗援台的兩個意義：美國感謝台灣在疫情爆發之初即捐贈美方防疫物資；在戰略上，美國也應該肯認到中國持續干預台灣取得疫苗，阻擾台灣參與國際組織，這是「明確對盟友造成威脅」。

今天達克沃絲議員在記者會的話，他說，這正傳達了美方此刻宣布贈台疫苗數額最明確的戰略意義，達克沃絲說，她特別想來訪台灣。而多數人不知道，她母親也是華裔，為擺脫共產主義、追求自由，而離開中國，來到這裡支持該區域的另一個民主政體，對她來說非常重要。

林飛帆表示，這周，我們見證了，擁抱相同價值理念的朋友會支持彼此；我們也更清楚，過去我們幫助朋友，今天朋友會回頭幫助我們，共同度過難關。疫情仍然嚴峻，但「真朋友真進展，相信有更多盟友的支持，我們也能更有力量克服這次的挑戰」。

(中時 )