梅雨鋒面在台南各區帶來豪大雨，白河區從昨天深夜至上午累積雨量已達266mm，白河里白水溪累計雨量已達200mm，其中白水溪橋至春暉橋段-瓦磘子側因無設置堤防，由於白水溪暴漲，導致白河里瓦磘子6號道路前出現積淹水狀況，道路中斷，淹水高度約86公分，積水漸退，仍有10公分高度。

上午白河公所第一時間偕同白河里里長、里幹事及白河分局，進行封鎖線作業，禁止人車出入，另此區域為本區水災保全戶所在地，目前實際居住為3人，住家尚未有淹水情況發生，經公所勸導後表示會自行依親。

目前經濟部水利署第五河川局針對此區域於2月曾召集相關單位辦理「急水溪白河橋下游右岸堤防防災減災工程」會勘，目前進度已辦理變更都市計畫分區，後續會在加速進行堤防之設置，避免再有此次積淹水情況發生。

此外，連日來豪雨，造成台南市白河水庫集水區水位達標高104.10公尺，白河水庫為配合放乾空庫將集水區川流水排入急水溪，自6日凌晨3時起，開始空庫排砂放水作業，時間預計到晚上9點20分止。

(中時 )