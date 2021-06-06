在法國諾曼第的卡靈頓(Carentan)，是1個人口約6千多人的小鎮，不過此處是二戰歐洲戰役著名的戰場，因此每年卡靈頓也都有D day諾曼第紀念活動。今年是諾曼第登陸日的77周年，現年96歲的當年參戰老兵查爾斯·謝伊(Charles Shay)，特別參與了紀念活動，也是唯一參與活動的老兵。

軍事網(Military.com)在報導，由於國際冠狀病毒大流行仍然嚴重，今年的諾曼第登陸紀念活動受到許多限制，比如旅行限制使得美國、英國和其他盟國的退伍軍人或陣亡士兵家屬無法前往法國，在這種情況下，謝伊老兵是因為他現在就居住在諾曼第，因此有地利之便。

1944 年 6 月 6 日登陸日時，謝伊是奧馬哈灘頭上的1名 19 歲美國陸軍軍醫，奧馬哈灘頭是諾曼第的5處登陸點當中，犠牲最慘重的一處。謝伊表示，那一天在戰場上，他失去了許多好朋友。

1944年6月6日，盟軍登陸諾曼第。(圖/美國國會圖書館)

這位來自美國緬因州印第安島的 96 歲老兵依然硬朗，在星期五紀念活動中，他堅持全程站著聽完盟軍讚美詩。謝伊感到遺憾的是，疫情大流行阻斷了很多事，他是唯一有能力到場的退伍軍人。

他在受訪時表示「已經兩年沒有遊客來法國了，我希望疫情能很快結束。」

雖然法國計劃從下週開始，對於有接種疫苗人可以開放更多的旅行，但對於諾曼底登陸紀念日來說顯然為時已晚。因此連續第二年，大多數公共紀念活動都被取消了。不過法國上個月開始放鬆人流管制，當地居民的人數比去年有所增加。

另一位活過諾曼第登陸的觀禮者，是86 歲的亨利·讓·雷諾 (Henri-Jean Renaud)，他當年還是個小男孩，因此是以當地居民的身分感受D-day。他回憶，當年自己家在聖梅爾埃格利斯( Sainte-Mere-Eglise)有 800 多架載有美國傘兵的運輸機飛過小鎮，而德國士兵用高射機槍向他們開火。他還記得在 6 月 6 日清晨，在鎮中心的廣場有一名死去的美國傘兵被困在教堂旁邊的一棵大樹上。

他說：「他死了，他的腳從未接觸到（法國）土壤，但他確實為解放法國而犠牲，這讓我非常悲痛，也有感動。」

1944年6月6日，由 7,000 艘運船，帶著超過 15萬盟軍士兵登陸在代號為奧馬哈、猶他、朱諾、寶劍和黃金的5處海灘，代號為「大君主行動」，俗稱諾曼第登陸。盟軍成功建立了第2戰場，加速納粹德國的敗亡速度。

那一天的犠牲是慘重的，當天有 4,414 名盟軍士兵陣亡，其中 2,501 名是美國大兵，5000多人受傷。在德國守軍也有上千​​人的死傷。

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(中時新聞網)