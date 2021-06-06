全國疫情未見降溫，究竟三級警戒是否會「二度延長」至6月28日，成為各界關注話題。不過下周就要迎來端午連假了，為防堵病毒流動，各界都呼籲大家這次忍耐一點別返鄉，像是知名律師呂秋遠稍早就特別在臉書指出「不想讓端午節變成清明節、中元節的話，趕快給我退票！」「大家都很久沒有看到爸媽了，不是只有你，好嗎？」並模擬各種疫情可能導致的家庭遺憾，引發熱議。

為防端午返鄉成為疫情一大破口，呂秋遠透過臉書模擬可能發生的家庭遺憾，盼異鄉遊子別心存僥倖，以為「因為疫情，這次連假移動的人應該不多，高鐵上應該還可以間隔坐，只要戴好口罩、勤洗手、做好消毒工作，應該沒問題的」，就能帶著孩子回老家，看看好久不見的爺爺奶奶，或明知全台各地爆出好幾起群聚感染，可還是因為父母一句「南部天氣好，疫情好像也不嚴重」，就認為「一定要把孩子帶回去，讓爸媽帶一陣子，至少，要保住孩子不要被感染」。

如果抱持上述這樣的心態，呂秋遠雖然可以理解，表示人看再多國內外返鄉導致群聚感染、家人染疫去世的悲劇報導，還是很容易覺得不會發生在自己身上，但毫無危機意識的想法，像是「他平常就是上班、回家，路徑兩點一線，回家以後就會洗手、消毒，平常更會戴口罩，哪有這麼可怕？太太平常也都在家照顧孩子，很少出門，應該沒問題的，當天搭車的時候，戴好口罩就是了」，「一路戰戰兢兢的趕回家後，看到熟悉的環境馬上就放心下來，口罩也拿了下來，與整個家族開心吃吃喝喝，開心聊天，這才像是端午節嘛！端午節，不就是團圓的日子嗎？」都很可能造成難以挽救的局面。

因為這些人返鄉歡聚後，可能展開一連串的夢魘，首先，公司開始傳來同事確診等消息，接著自己身體也跟著不舒服，快篩後發現確診，此時老家更陸續傳來噩耗，幾乎家族裡的人都有類似症狀，長輩年紀大情況越來越不樂觀，無奈自己也不能再這樣隨意移動，最後只剩下悔恨，哭斷腸也沒辦法改變結果，「因為他不知道，為什麼會變成這樣」。

講完端午返鄉後可能發生的家庭悲慘故事，呂秋遠文末不忘語重心長的提醒大家，「不想讓端午節變成清明節、中元節的話，趕快給我退票！肉粽也可以在中秋節包，不差這一天，而大家都很久沒有看到爸媽了，不是只有你，好嗎？」

無論如何，以防疫角度來看，目前公路總局已緊急取消連假客運85折優惠，希望減少台灣人口流動，而高鐵則針對「尖峰時段載客率超過2成」的車次進行換／退票手續，協助人流分散，又台鐵公布退票率達7成6，預估端午連假售票張數可壓到3萬張以下。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)