宜蘭縣今天（6日）新增6例個案，個案中有4人是家庭群聚，為南澳鄉碧候村雜貨店染疫的家人，一家9口中已有6人確診；有一案與金樽喜宴群聚有關，另有一案是商店店員，累積縣內已有83人確診。

縣長林姿妙表示，中央宣布宜蘭是新增9例，但其中有3例昨天縣府請示中央後先行宣布，因此宜蘭今天是新增6例，6例中有5例都是在居家隔離期間確診，另一例是商店店員，工作場所有落實實聯制，因此6例均無足跡公布。

先前在台北工作的案4990確診，但她確診前回到南澳鄉，後來母親染疫，因家中在碧候村開設雜貨店，衛生局還為此擴大篩檢，所幸全村均為陰性，但其家人在居家隔離期間有4人出現症狀，今天確診，累計該家庭群聚已有6人染疫。

案11276是金樽餐廳群聚案的親人，匡列為居家隔離對象，解除隔離前確診，案11128是40多歲女性，是某商店工作的店員，5月27日該案出現肌肉痠痛，採檢後確診，該商店有落實實聯制，衛生局已掌握相關足跡，正在調查感染來源。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣目前83個個案中，與遊藝場有關20例，與餐廳喜宴有關14例（另3例為外縣市），與雙北有關34例，感染源不明15例，83名確診者中2人死亡，33人出院，住院者中有2人情況比較嚴重。

縣府祕書長林茂盛表示，宜蘭縣在解隔離時都會做篩檢，以確保隔離後回到社區是陰性、沒有傳染力，雖然新增確診案例，但都在我們的管控之下，請縣民不用太緊張，但仍呼籲鄉親避免跨區移動。

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(中時 )